В Чебоксарах мать задушила семилетнего сына после ссоры

Уголовное дело возбудили в Чувашии в отношении задушившей 7-летнего сына матери

Фото: РИА «Новости»

В Чебоксарах мать задушила собственного сына. Мальчику было семь лет. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Чувашии.

В отношении 29-летней женщины возбудили уголовное дело. Ей предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Убийство произошло в первой половине дня 8 июля. Между матерью и ребенком разыгралась сора, в ходе которой обвиняемая задушила мальчика.

«Ребенок скончался на месте происшествия», — отметили в СК.

Сотрудники следственно-оперативной группы выполняют комплекс необходимых следственных действий и экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.

Женщину задержали, ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Петербурге мужчина задушил свою супругу. Тело жертвы злоумышленник погрузил в наполненную водой ванную.

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