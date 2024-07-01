Задушил и бросил в ванну. Петербуржанин жестоко убил свою супругу во время массажа

Мужчина задушил жену во время массажа в Петербурге

Фото: РИА «Новости»

Мужчина задушил свою супругу во время процедуры массажа. Тело жертвы злоумышленник погрузил в ванную, наполненную водой. Об этом сообщили «Известия».

«Мужчина делал жене массаж и без видимых причин задушил ее, после чего перетащил тело в ванну», — сообщил источник здания.

Речь идет о жителе поселка Парголово. Он совершил преступление, находясь в нетрезвом состоянии. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в Приморье нашли чемодан с трупом мужчины. На голове жертвы был надет целлофановый пакет. Личность погибшего и мотивы убийства пока не установили.

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