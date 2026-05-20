В Бурятии задержали владельца и капитана перевернувшейся на Байкале лодки

В Бурятии задержали судоводителя и владельца аэролодки, перевернувшейся на Байкале. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

По версии следствия, на судне находились 17 человек — это на пять больше допустимой вместимости. Все пассажиры были без спасательных жилетов. В результате происшествия пятеро погибли, остальным удалось спастись. Некоторым понадобилась медицинская помощь.

«По данным следствия, владелец судна в установленном порядке не поставил его на учет и допустил к управлению им судоводителя, не имеющего соответствующих прав», — пояснили в ведомстве.

Обоим фигурантам предъявили обвинение по двум статьям — о нарушении правил безопасности на водном транспорте и об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более лиц.

На допросе обвиняемые признали вину. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Ранее 360.ru узнал, что капитан перевернувшейся лодки пытался ее вывернуть, но не смог из-за новизны судна.