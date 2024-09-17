В Бурятии мать выбросила новорожденного в выгребную яму

СК: в Улан-Удэ женщина родила во дворе и выбросила ребенка в выгребную яму

Молодая жительница Улан-Удэ стала фигуранткой уголовного дела об убийстве своего новорожденного ребенка. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Девушка жила вместе с родителями в частном доме и скрывала свою беременность. Утром 16 сентября во дворе дома она родила ребенка, которого потом выбросила в выгребную яму туалета.

О своем поступке убившая младенца мать рассказала своей подруге. Та сообщила о жестоком преступлении в правоохранительные органы.

По уголовному делу проведут судебно-медицинскую экспертизу, добавили в СК.

Ранее жительницу Перми обвинили в убийстве девятилетнего сына. По данным следствия, женщина спрятала тело мальчика в чемодан и вывезла его на мусорную площадку. Труп обнаружил местный житель возле мусорных баков во дворе.