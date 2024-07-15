Мать убитого в Перми мальчика полностью признала вину

Жительница Перми, которой накануне предъявили обвинение в убийстве девятилетнего сына, полностью признала вину. Об этом сообщила пресс-служба краевого следственного управления СК.

По данным следствия, в ночь с четверга на пятницу женщина задушила сына, нанесла ему несколько колото-резаных ран, затем поместила тело в чемодан и вынесла к мусорным контейнерам.

По данным РИА «Новости», ее арестовали до 12 сентября по ходатайству следствия. Свидетелей устанавливают и допрашивают. Проводятся необходимые экспертизы.

Ранее стало известно, что ребенок не посещал школу и находился на домашнем обучении. Консьержка дома, в котором он жил, назвала семью благополучной.

Однако соседи подозреваемой рассказали, что женщина регулярно громко выясняла отношения с сожителем и не выводила ребенка гулять. По их данным, ее отец служил в краевом управлении Госавтоинспекции.