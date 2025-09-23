В Британии неизвестный изнасиловал и ограбил женщину в гостинице

В Суиндоне неизвестный проник в номер отеля Travelodge, где изнасиловал и ограбил женщину. Об этом сообщило издание Swindon Advertiser .

Нападение произошло в ночь на 11 сентября. Правоохранители арестовали 20-летнего подозреваемого, но суд отпустил его под залог на время расследования.

Британскую королеву Камиллу в юности пытались изнасиловать в поезде, когда она ехала до Паддингтона. Ей удалось отбиться от насильника и выскочить на ближайшей станции в поисках полиции.

Ранее в Великобритании 79-летнего бывшего викария Англиканской церкви Джеффри Баулкомба приговорили к трем годам тюрьмы за участие в «кастрационном культе». В 2020 году он провел опасную операцию над 68-летним мужчиной, не имея ни медицинских знаний, ни необходимых инструментов.