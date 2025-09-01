В Британии бывшего священника посадили за участие в «кастрационном культе»

Семидесятидевятилетнего бывшего викария Англиканской церкви Джеффри Баулкомба приговорили к трем годам тюрьмы за участие в сообществе, связанном с печально известным «создателем евнухов» Мариусом Густавсоном. Об этом сообщил The Sun .

Баулкомб в 2020 году без медицинских навыков провел опасную операцию над 68-летним мужчиной, используя хозяйственный инструмент. На его телефоне также нашли видео процедуры.

Следствие установило, что экс-священник активно общался с Густавсоном, который возглавлял радикальное онлайн-сообщество и был приговорен к пожизненному сроку.

Кроме того, в доме Баулкомба обнаружили наркотики, а также материалы с порнографией.

