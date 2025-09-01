Королеву Великобритании в юности пытались изнасиловать

The Times: жену Карла III Камиллу в юности чуть не изнасиловали в поезде

Вторая жена Карла III, королева Великобритании Камилла в юности чуть не стала жертвой насильника в поезде. Она рассказала об этом случае Борису Джонсону в его бытность мэра Лондона, сообщила газета The Times .

«У них состоялся серьезный разговор о том, как она еще школьницей стала жертвой попытки сексуального насилия. Она ехала в поезде до [лондонского вокзала] Паддингтон, ей было 16-17 лет <…>. Какой-то парень позволил себе лишнее», — рассказал бывший директор по коммуникациям мэрии Лондона Гуто Харри.

Камилла сняла туфлю, ударила насильника каблуком по мошонке и выскочила на ближайшей станции в поисках полиции. Парня задержали.

Услышав эту историю, Джонсон создал три центра помощи пострадавшим от насилия. В открытии двух из них приняла участие Камилла.

Ранее об изнасилованиях в детстве рассказала американская телеведущая Опра Уинфри. С девяти лет над ней издевался двоюродный брат, затем дядя.