Семейная пара заподозрила грузинскую больницу в торговле новорожденными

Семья из Тбилиси 26 лет разыскивает дочь, которую им не отдали после родов. Пара подозревает, что детская больница занималась продажей новорожденных, сообщил телеграм-канал «112» .

В 1995 году у семейной пары родился сын, но он умер на десятые сутки. Тело младенца родителям так и не отдали — сотрудники утверждали, что сами похоронят его на кладбище при больнице.

Через пять лет в другом роддоме Тбилиси у семьи родилась дочь. После родов ребенка увезли в детскую больницу, разлучив с матерью. На следующий день родителям сказали, что девочка умерла естественной смертью и попросили 150 долларов на похороны на территории больницы. В выдаче тела паре отказали.

Спустя 25 лет жительница Тбилиси узнала, что кладбища при больнице не существует. Она начала искать медкарты детей в архиве и обнаружила документы девочки. Пометки о смерти в них не было.

Семья связалась с узистом, который вел последнюю беременность женщины. Врач рассказал, что на детей был заказ, но потенциальные покупатели отказались, и работница больницы решила забрать девочку себе. Пара предполагает, что преступница могла увезти младенца в Россию.

В Сети семья нашла множество похожих историй от жительниц Тбилиси, детей которых объявили мертвыми или потерянными. Женщины утверждают, что число проданных младенцев может достигать двух тысяч.

Ранее случай продажи ребенка произошел в Китае. Родители смогли отыскать 25-летнего сына, которого похитили, когда ему было четыре года.