В Башкирии толпа подростков избила пенсионера за замечание

В Октябрьском школьникам не понравилось замечание, которое им сделал пожилой мужчина. Подростки набросились на него толпой и избили, сообщили в пресс-службе СК по Башкирии.

В ведомстве уточнили, что на пенсионера, судя по разлетевшемуся в Сети видео, напали во дворе многоквартирного дома. Их спугнула проходившая мимо женщина — подростки убежали.

В СК возбудили уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия. В настоящее время следователи занялись выяснением личности пострадавшего и нападавших.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования.

Ранее в Ульяновской области возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении 46-летнего мужчины, избившего пенсионерку.