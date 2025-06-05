В Башкирии четверо похитили мужчину ради наживы

В Башкирии задержали мужчин, похитивших человека и вымогавших у него деньги

Силовики пресекли деятельность преступной группировки, которая совершила разбойное нападение и похитила жителя Кумертау. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Республике Башкортостан.

По версии правоохранителей, четверо жителей Башкирии в возрасте от 20 до 24 лет напали на мужчину, угрожали ему убийством и похитили. После этого преступники вымогали у жертвы около трех с половиной миллионов рублей.

Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию. В отношении напавших на него молодых людей возбудили уголовное дело по статьям о разбое, похищении человека и вымогательстве.

Во время заседания Советского районного суда в Уфе мужчин арестовали. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

Ранее шестерых калининградцев задержали за вымогательство у участников СВО. Среди подозреваемых был член областной Адвокатской палаты.