Шестерых калининградцев задержали за вымогательства у участников СВО

В Калининградской области задержали шестерых местных жителей, в том числе члена областной Адвокатской палаты, за вымогательства у участников специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным следствия, злоумышленники требовали у военных деньги, автомобили и недвижимость, не гнушаясь при этом похищениями, избиениями и незаконными удержаниями. У задержанных изъяли гаджеты, документы и другие вещественные доказательства.

Кроме того, ФСБ и Следственный комитет проверяют их на предмет других преступлений — незаконного оборота компьютерной информации, заказных поджогов и так далее. По имеющейся статье им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

В мае в аэропорту Шереметьево раскрыли группировку злоумышленников, которые обманывали, грабили участников СВО и вымогали у них деньги.