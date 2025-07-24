В Балашихе задержали еще двоих участников жестокого избиения подростка

В подмосковной Балашихе задержали еще двоих участников группового избиения 17-летнего подростка. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Московской области.

Речь идет о жителях Москвы 2007 и 2008 года рождения. По данным следствия, они участвовали в нападении в Абрамцево.

Обоим предъявили обвинение по статье о хулиганству. На допросах задержанные признали свою вину.

Ранее обвинение по тому же делу предъявили 21-летней москвичке. Следователи просят суд отправить ее под арест. Оставшихся участников нападения сейчас ищут.

Видео с избиением распространилось в интернете на днях. Группа молодых людей вывезла молодого человека в лес, якобы из-за долга.

Девушка в роли «судьи» объявила его «виновным», после чего подростка начали избивать и унижать на камеру.