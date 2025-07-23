Возомнившую себя «судьей» москвичку задержали в Балашихе после избиения подростка
СК сообщил о задержании девушки после жестокого избиения подростка в Балашихе
Жительницу Москвы задержали в Балашихе за участие в избиении 17-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка Следственного комитета.
На допросе 21-летняя девушка раскаялась в содеянном.
Накануне по интернету разлетелось видео, на котором группа молодых людей вывезла подростка из московского района Измайлово в лес под предлогом того, что он якобы задолжал им деньги.
Девушка исполнила роль судьи и вынесла «приговор» о виновности, после чего парня начали избивать и унижать на камеру, не обращая внимания на его просьбы остановиться.
Экзекуция продолжалась не менее получаса. Сейчас пострадавший находится в больнице с различными травмами.