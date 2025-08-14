В Арзамасе мужчину арестовали на трое суток за матерные анекдоты

В Арзамасе россиянин рассказывал матерные анекдоты в общественном месте и его арестовали на трое суток. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА «Новости» .

В документах сказано, что мужчина был в компании в общественном месте. Рассказывал матерные анекдоты. Полицейские задержали его и указали в протоколе, что тот «беспричинно выражался грубой нецензурной бранью». На замечания людей не реагировал, вел себя нагло и грубо.

В итоге против мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве. В суде он признал вину. Задержанному назначили наказание в виде ареста на трое суток.

Ранее суд арестовал москвичку на пять суток после того, как женщина проехала через тоннель в метро, зацепившись за вагон. Сразу после экстремальной поездки нарушительницу доставили в полицейский отдел.