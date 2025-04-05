В Алуште 91-летнего пенсионера задушили ради продуктов

В Алуште арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 91-летнего соседа. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.
В середине марта подозреваемый заметил во дворе своего соседа, проживавшего на улице Красноармейской. Он прошел за пенсионером до его квартиры на втором этаже, проник внутрь и, по данным следствия, задушил его руками из-за личной неприязни. После убийства злоумышленник похитил из квартиры продукты и скрылся.
После сбора улик и экспертизы правоохранители установили подозреваемого и задержали его. Ему предъявили обвинение в особо тяжком преступлении и отправили под арест.
Ранее в Санкт-Петербурге пенсионер отказался платить арендную плату и убил хозяйку жилья. Труп он расчленил и вывозил из дома по частям в продуктовой тележке.
Патриотическая акция ко Дню Победы пройдет в Химках
Международный день птиц отметили в Химках
В Москве мужчина получил ножевое ранение в бок
Ветерану Татьяне Фроловой вручили медаль к 80-летию Победы
Полицейского, который жестоко избивал жену во Владивостоке, арестовали
День единения народов России и Белоруссии отметили в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте