В Алуште 91-летнего пенсионера задушили ради продуктов

В Алуште арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 91-летнего соседа. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

В середине марта подозреваемый заметил во дворе своего соседа, проживавшего на улице Красноармейской. Он прошел за пенсионером до его квартиры на втором этаже, проник внутрь и, по данным следствия, задушил его руками из-за личной неприязни. После убийства злоумышленник похитил из квартиры продукты и скрылся.

После сбора улик и экспертизы правоохранители установили подозреваемого и задержали его. Ему предъявили обвинение в особо тяжком преступлении и отправили под арест.

Ранее в Санкт-Петербурге пенсионер отказался платить арендную плату и убил хозяйку жилья. Труп он расчленил и вывозил из дома по частям в продуктовой тележке.