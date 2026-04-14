В аэропорту Внуково задержали иностранца, ограбившего соотечественницу

Транспортные полицейские задержали иностранца, подозреваемого в ограблении женщины в аэропорту Внуково. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по ЦФО .

В дежурную часть обратилась 26-летняя девушка, приехавшая в Москву на заработки. По ее словам, знакомый применил к ней силу и открыто похитил спортивную сумку с деньгами, документами и банковскими картами, после чего скрылся.

Как установили правоохранители, потерпевшую встречал ее 50-летний земляк. Между ними произошел конфликт, мужчина ударил женщину по голове и вырвал у нее вещи. Медики зафиксировали у пострадавшей гематому.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили маршрут передвижения подозреваемого. Его задержали в одном из хостелов. При обыске в комнате нашли похищенную сумку со всем содержимым.

Возбудили уголовное дело по статье «грабеж». Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Похищенные вещи вернули владелице.

