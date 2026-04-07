Рецидивиста задержали в Рязани по подозрению в краже смартфона ради наркотиков

Сотрудники полиции задержали в Рязани 28-летнего рецидивиста, подозреваемого в ограблении. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

Преступление было совершено в в подъезде дома на улице Зубковой. По версии следствия, 32-летняя женщина договорилась о встрече с покупателем, которого нашла через интернет, чтобы продать свой смартфон. Во время осмотра устройства мужчина сделал вид, что переводит деньги, и внезапно выхватил телефон, после чего скрылся.

Оперативники быстро установили личность подозреваемого. Фигурант освободился из колонии полгода назад, где отбывал наказание за грабеж, кражу и наркопреступления. При задержании он признался, что продал украденный смартфон и потратил полученные деньги на наркотики. Возбуждено уголовное дело.