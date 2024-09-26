Уволенный петербургский чиновник стал фигурантом дела о мошенничестве

Петербургские силовики задержали уволенного накануне с поста руководителя комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Дмитрия Чернейко и его супругу по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба городского главка СК.

По версии следствия, супруги в ноябре 2019 года заключили контракты с подконтрольными им фирмами для организации ярмарки вакансий «Труд и занятость», оплаченной из городского бюджета.

Договоры предусматривали оплату услуг в размере 473 тысяч рублей, но компании в полном объеме свои обязательства не выполнили, а 300 тысяч рублей перевели на счет Чернейко.

В пресс-службе подчеркнули, что с поста главы комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга подозреваемого уволили в минувшую среду, 25 сентября.

Следователи завели уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц.

В ходе оперативных мероприятий они провели обыски в служебном кабинете чиновника и его квартире. Криминалисты пообещали, что в ближайшее время Чернейко предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

Железнодорожный суд Ульяновска арестовал заместителя главы Агентства по регулированию цен и тарифов региона Сергея Ципровского, проходящего по делу о хищении 580 миллионов рублей у ПАО «Россети Волга» — «Ульяновские распределительные сети». В пресс-службе областного главка МВД заявили, что чиновника задержали на рабочем месте.