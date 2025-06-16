«Увидел фонтан крови». Очевидец — о задержании убийцы женщины в Севастополе
Очевидец убийства женщины в Севастополе рассказал о задержании подозреваемого
Ставший очевидцем нападения на женщину житель Севастополя рассказал, как задержал подозреваемого в убийстве. Его слова привела пресс-служба регионального управления МВД.
Мужчина отметил, что ехал по дороге и заметил нападение.
«Остановился, думал чем-то помочь. Вышел из машины и увидел <...> фонтан крови. Обратил внимание на руку мужчины, у него был нож. Оказал помощь женщине, побежал за ним, скрутил и дождался сотрудников полиции и скорую», — сказал он.
В беседе с РЕН ТВ Владислав признался, что в тот момент думал лишь о задержании подозреваемого: тот представлял опасность для людей рядом.
«Просто делал дело. У меня было одно — его остановить, чтобы не пострадали другие люди», — добавил очевидец.
В пресс-службе СК по Крыму и Севастополю отметили, что правоохранители изъяли орудие преступления с места убийства. Сейчас подозреваемый проходит освидетельствование на наличие наркотического и алкогольного опьянения. После выводов медиков следователи приступят к его допросу.
Нападение произошло ранее в понедельник в районе СНТ «Риф». Местный житель перерезал горло бывшей теще. Что стало причиной нападения, предстоит установить правоохранителям.