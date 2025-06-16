Ставший очевидцем нападения на женщину житель Севастополя рассказал, как задержал подозреваемого в убийстве. Его слова привела пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина отметил, что ехал по дороге и заметил нападение.

«Остановился, думал чем-то помочь. Вышел из машины и увидел <...> фонтан крови. Обратил внимание на руку мужчины, у него был нож. Оказал помощь женщине, побежал за ним, скрутил и дождался сотрудников полиции и скорую», — сказал он.

В беседе с РЕН ТВ Владислав признался, что в тот момент думал лишь о задержании подозреваемого: тот представлял опасность для людей рядом.

«Просто делал дело. У меня было одно — его остановить, чтобы не пострадали другие люди», — добавил очевидец.