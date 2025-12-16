Напавшего с ножом на одинцовскую школу задержали

Mash сообщил о задержании подростка после нападения с ножом на школу в Одинцове

Правоохранительные органы задержали подростка, напавшего с ножом на школу в Одинцове. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

На опубликованных кадрах видно, как силовики заводят подозреваемого в служебный автомобиль. К школе прибыли как минимум два реанимобиля и кареты скорой помощи. Учеников после резни эвакуировали из здания, на месте работают экстренные службы.

По информации Shot, в результате ножевой атаки в Горках-2 погиб один ученик. Пострадали еще трое школьников и охранник.

Официальная информация о ЧП пока не поступала, 360.ru пытался выяснить детали в школе, но там не ответили.