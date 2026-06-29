Число жертв стрельбы в немецком Штаде выросло до шести

При стрельбе в центре матери и ребенка в немецком городе Штаде погибли шестеро взрослых, трех подозреваемых задержала полиция. Об этом сообщила газета Hamburger Morgenpost .

Четыре женщины и мужчина скончались на месте, еще несколько человек были ранены, один из них умер в больнице. Среди детей жертв нет.

В учреждении размещали молодых матерей, которым нужно временное жилье. Жительница одного из домов, расположенных неподалеку, рассказала, что не знала о назначении здания. В районе было много молодых мам, гуляющих по окрестностям. Иногда женщины встречались с мужчинами у изгороди, потому что тех не пускали внутрь, вспомнила она.

Ранее немецкие СМИ сообщили о стрельбе и гибели пяти человек в центре города Штаде в Нижней Саксонии.