Устроивших побоище у московского ЖК «Прокшино» мигрантов выдворят из России

Иностранцев, которые участвовали в массовой драке у ЖК «Прокшино» в столичной Коммунарке, привлекут к ответственности. Об этом в Telegram-канале заявила представитель МВД Ирина Волк.

Она отметила, что мигрантов, которых не приговорят к тюрьме, выдворят из страны и запретят въезд в Россию в установленном законом порядке.

«Реализация данной меры находится на контроле у руководства МВД России», — уточнила Волк.

Ранее она рассказала, что правоохранители задержали более 40 человек, подозреваемых в участии в массовой драке. Сотрудники полиции проверят их на причастность к преступлению. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

Кадры с дракой распространились в Сети и вызвали большой общественный резонанс. Один из очевидцев сообщил, что мигранты устроили заранее спланированную сходку, потому что не могли что-то поделить. После приезда полиции участники потасовки разбежались по подъездам.