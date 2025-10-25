Около 40 человек задержали после массовой драки мигрантов в Москве

СК возбудил дело после массовой драки мигрантов в Москве в ЖК «Прокшино»

Полиция задержала порядка 40 человек в связи массовой дракой, произошедшей в столичной Коммунарке. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Моими коллегами из Москвы по факту хулиганских действий в ТиНАО возбуждено уголовное дело», — отметила она.

Волк подчеркнула, что кадры с массовой дракой мигрантов вызвали большой резонанс. На место ЧП прибыли сотрудники полиции, которые задержали десятки подозреваемых. Правоохранители проверят их на причастность к преступлению.

Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве, полиция продолжает устанавливать все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее десятки иностранцев устроили драку, вооружившись камнями, арматурой, палками и даже дорожными знаками. Некоторые из участников в порыве ярости били машины. Один из очевидцев сообщил, что мигранты кидались камнями, иногда попадая в прохожих, в том числе в детей и мам с колясками.