Устроившему взрыв газа и убившему шесть человек жителю Ступина вынесут приговор

Суд вынесет приговор жителю Ступина, взорвавшему газ в жилом доме из-за ссоры с женой. Из-за его действий погибли шесть человек. Об этом сообщил источник 360.ru.

По данным следствия, 11 апреля 2022 года подсудимый, устав от частых конфликтов в семье, решил избавиться от супруги и троих детей. Для этого он инсценировал взрыв бытового газа в доме. Мужчина не признал себя виновным ни в убийстве, ни в умышленном уничтожении чужого имущества, но выразил соболезнования родным и близким погибших.

Прокуратура запросила для него пожизненный срок.

Ранее в Забайкалье мужчину обвинили в убийстве бывшей жены. В женщину минимум 12 раз выстрелили из пистолета, она умерла на месте. Сестра погибшей рассказала 360.ru, что обвиняемый изменял жене и бил ее.