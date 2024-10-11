Житель Забайкалья расстрелял бывшую жену из пистолета

Убивший бывшую жену житель Могочи в начале их отношений был очень внимательным и заботливым, однако потом начал ей изменять. Об этом 360.ru сообщила сестра погибшей Евгения.

«Отношения вначале были нормальные, здоровые. Он очень внимательный и заботливый был, Кате очень нравилось. Потом поехали учиться в Хабаровск вместе, жили хорошо до 2021 года. Тогда в августе Катя была на девятом месяце беременности, муж начал изменять, увидела откровенные переписки в телефоне», — сказала она.

После этого погибшая предложила мужу развестись, однако тот отказался и начал бить супругу ее по ногам. Тогда Екатерина приняла решение собрать денежную сумму для себя и ребенка, чтобы уверено себя чувствовать после суда по разводу.

«Катя родила девочку, [Муж] не изменился, начал в открытую изменять и унижать сестру дома. Она боялась его разозлить и лишь молчала, а сама откладывала деньги. Что-то не понравилось ему — опять бил», — добавила сестра убитой.

В пресс-службе Следственного комитета по Забайкальскому краю уточнили, что 6 октября житель Могочи минимум 12 раз выстрелил в бывшую супругу, которая от полученных огнестрельных ранений скончалась на месте.

Злоумышленника задержали через несколько минут после преступления, следователи допросили обвиняемого и очевидцев произошедшего.

Суд по ходатайству следствия 11 октября избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО на два месяца.

Ранее стала известна причина убийства мужчины в Долгопрудном. Стрелок был длительное время влюблен в его супругу.