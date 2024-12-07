Устроившему поножовщину в краснодарской школе восьмикласснику запросили арест

Уголовные дела о хулиганстве и халатности завели краснодарские следователи после нападения вооруженного ножом восьмиклассника на учеников школы, в которой пострадали пять подростков. Об этом сообщила пресс-служба краевого СК.

В ведомстве подчеркнули, что подозреваемого подростка задержали и допросили. В ближайшее время сотрудники ведомства подадут ходатайство в суд для избрания меры пресечения школьнику в виде заключения под стражу.

Также следователи завели еще одно уголовное дело о халатности. В рамках расследования они установят, как работала охрана учебного заведения, что ребенок смог пронести внутрь холодное оружие. Криминалисты уже провели обыски и изъяли необходимые документы.

Восьмиклассник с ножом напал на учеников филиала школы № 94 в поселке Российский Краснодара. По данным оперативного штаба, проникающие ранения получили два подростка, еще одного госпитализировали с переломом носа и сотрясением мозга. Двум ученикам медицинскую помощь оказали на месте.

В муниципальной администрации заявили, что нож юноша достал в ходе конфликта с другими учениками.