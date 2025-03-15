Устроившего стрельбу у детского сада москвича отправили под домашний арест

Ставший фигурантом уголовного дела о хулиганстве из-за стрельбы около детского сада в Коммунарке москвич Юрий Андреев отправился под домашний арест на один месяц и 29 дней. Как сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы , такое решение по ходатайству следователей вынес Троицкий районный суд.

«Постановлением Троицкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Андреева Юрия», — заявили в пресс-службе.

Выстрелы около детского сада в Коммунарке прогремели в минувшую пятницу, 14 марта.

Генеральный директор дошкольного учреждения Виктория Савченко в комментарии 360.ru рассказала, что причиной стрельбы стал конфликт между родителями одного из воспитанников, которые находятся в стадии развода.

Она пояснила, что мать и отец ребенка начали выяснять отношения еще на входе. Сотрудники детского сада в помещение их не пустили.

За женщину вступился ее знакомый, который приехал вместе с ней. Возмущенный отец ребенка достал травматический пистолет, открыл стрельбу и дважды ранил соперника.

Сотрудники детского сада вызвали на место сотрудников полиции и бойцов Росгвардии, которые задержали вооруженного мужчину.