Устроившего резню в супермаркете Петербурга арестовали

Суд арестовал напавшего на гипермаркет в Петербурге до 25 декабря

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения Юрию Артемьеву, подозреваемому в нападении на гипермаркет в Московском районе города. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Мужчину отправили под стражу до 25 декабря. Следователи ведут дело по статье «Покушение на убийство».

В ходатайстве указали, что 25 октября Артемьев вошел в супермаркет на улице Космонавтов и нанес ножевые ранения четырем людям. Напавший не довел умысел на убийство, потому что ему помешали очевидцы.

В реанимацию после нападения поступили три человека. Агрессора также отвезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где врачи заподозрили у него острый психоз

Соседи мужчины рассказывали 360.ru, что нападавший когда-то занимался спортом и подавал надежды, но в какой-то момент стал вести себя неадекватно.