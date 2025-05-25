Устроившего ДТП с погибшими в Ногинске водителя микроавтобуса арестовали

Суд избрал меру пресечения водителю микроавтобуса, устроившему ДТП на трассе М-12 в Ногинске, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.
Мужчину заключили под стражу на два месяца, до 23 июля 2025 года. У него уже была судимость за нарушение правил дорожного движения и лишение водительских прав.
Также у водителя отсутствовали официальный источник дохода и место жительства на территории Московской области, отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. Расследование заведенного против него уголовного дела продолжается.
Авария произошла на 65-м километре автодороги М-12. Микроавтобус Mercedes-Benz врезался в машину Lada Largus, а затем — в Audi. Пассажиры отечественного авто — девятилетний мальчик и его бабушка — погибли на месте. Еще девять человек пострадали.
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