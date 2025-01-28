Суд продлил арест бизнес-коучу Шабутдинову

Московский городской суд продлил срок ареста бизнес-коучу Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве до 27 февраля. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 27 февраля обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей», — отметил источник.

Основателя «Лайк Центра» и бизнес-тренера обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Всего ему предъявили 113 эпизодов мошенничества. СК завершил предварительное расследование дела, защита закончила ознакомление с материалами.

Следствие считает, что Шабутдинов благодаря своим образовательным программам создавал у людей ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса. Вину подозреваемый не признал.

Шабутдинова задержали еще 3 ноября 2023 года, на следующий день суд отправил его в СИЗО.

Осенью 2024 года почти 400 студентов Шабутдинова попросили отпустить его из изолятора.