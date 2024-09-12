Почти 400 студентов Шабутдинова попросили отпустить его из СИЗО

ТАСС: более 350 студентов курсов Шабутдинова попросили отпустить его из СИЗО

Фото: РИА «Новости»

Около 355 студентов бизнес-курсов Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, попросили суд отпустить его из СИЗО под личное поручительство. Об этом сообщил ТАСС.

Они настаивали, что Шабутдинов ранее не судим и не планирует скрываться от следствия. Однако суд отклонил доводы и оставил его под арестом минимум до 16 октября.

По версии следствия, бизнес-тренер по меньшей мере 73 раза обманул слушателей своего курса, пообещав им сверхдоходы. Против него возбудили 22 уголовных дела об аферах. Шабутдинову грозит до 10 лет лишения свободы.

А в июле принадлежащая ему фирма проиграла суд, пытаясь избавиться от негативных отзывов в интернете. Однако комментарии признали оценочными суждениями и в иске отказали.

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