Ущерб по делу экс-замминистра строительства ДНР оценили в пять миллиардов рублей

Ущерб по делу бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, экс-главы Главного военно-строительного управления № 8 Вадима Выгулярного и еще трех фигурантов может достигать пяти миллиардов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По предварительным данным, речь идет о пяти государственных контрактах.
Мерваезову задержали в Пятигорске по подозрению в особо крупном мошенничестве и 17 сентября отправили под стражу. Ей вменили два преступных эпизода. Потерпевшими по делу проходят Министерство обороны и пять организаций.