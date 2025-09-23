Ущерб по делу экс-замминистра строительства ДНР оценили в пять миллиардов рублей

Ущерб по делу бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, экс-главы Главного военно-строительного управления № 8 Вадима Выгулярного и еще трех фигурантов может достигать пяти миллиардов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, речь идет о пяти государственных контрактах.

Мерваезову задержали в Пятигорске по подозрению в особо крупном мошенничестве и 17 сентября отправили под стражу. Ей вменили два преступных эпизода. Потерпевшими по делу проходят Министерство обороны и пять организаций.

В июне Следственный комитет передал в суд дело о хищении 15 миллионов рублей при вырубке леса в Калининградской области по гособоронзаказу.