Первого замминистра строительства ДНР Мерваезову отправили под стражу

Мещанский суд Москвы арестовал первого замминистра строительства Донецкой Народной Республики Юлию Мерваезову по подозрению в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС .

Чиновницу отправили под стражу на два месяца в качестве меры пресечения. По информации агентства, подозреваемую задержали в Пятигорске, а потом перевезли в столицу. Всего Мерваезовой вменяют два преступных эпизода.

Ранее в коррупционных преступлениях признался экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов. Он рассказал, что получал взятки при строительстве фортификационных сооружений на пограничной с Украиной территории, а также во время восстановления инфраструктуры Мангушского района ДНР.

По версии обыинения, сумма взяток за два года составила около 30 миллионов рублей. Бывший губернатор согласился сотрудничать со следствием и подробно рассказал о механизме получения взяток.