СК передал в суд дело о многомиллионном хищении в Минобороны

В ходе выполнения государственного контракта Минобороны в Калининградской области злоумышленники расхитили порядка 15 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба военных следственных органов СК.

В коррупционном преступлении обвинили бывшего заместителя начальника Морозовского филиала ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Александра Случака и генерального директора ООО «Транслесстрой» Озмана Авдаляна. Против них возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2022 году подозреваемые сфальсифицировали документы о стоимости подлежащего вырубке леса и совершили хищение в 15 миллионов рублей. В результате Минобороны из-за невыполненного контракта понесло ущерб на сумму более 95 млн рублей.

СК направил уголовное дело в суд Багратионовского района Калининградской области. На имущество обвиняемых наложили арест.

Ранее бывшего первого заместителя гендиректора ООО «Спецтрасстрой» Владимира Токарева признали виновным в растрате в особо крупном размере. Его приговорили к восьми годам тюрьмы.