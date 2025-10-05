Уроженца Узбекистана арестовали в Москве за финансирование терроризма

Уроженца Узбекистана Евгения Цоя обвинили в финансировании терроризма. Суд отправил его в СИЗО, сообщило РИА «Новости» .

«Судом адрес в отношении Цоя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили журналисты.

Фигуранта задержали 5 августа в Москве. Суд постановил заключить его под стражу до 5 ноября. Следователи утверждали, что Цой, оставаясь на свободе, мог бы помешать правосудию.

Документы указывают на события 2022 года, связанные с расчетным счетом на сайте «Революция». Telegram-канал с таким же названием ведет Вячеслав Мальцев*, признанный иноагентом. По данным ФСБ, он создал экстремистскую и террористическую организацию «Артподготовка», запрещенную в России.

Мальцев* также основал одноименный интернет-проект. Его цель — организовать революцию в стране. В июле 2017 года на Мальцева* завели дело об экстремизме. Опасаясь ареста, он уехал за границу. Участники организации планировали поджоги администраций и нападения на полицейских, чтобы спровоцировать беспорядки 4 и 5 ноября 2017 года.

Ранее суд приговорил украинца к девяти годам колонии за перевод денег боевикам «Азова»**. После задержания силовики нашли в его телефоне мобильное приложение кредитной организации. Подозреваемый признал вину и помогал в расследовании.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

** Запрещенная в России террористическая организация.