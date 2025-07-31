Спонсор украинских националистов из Крыма получил тюремный срок
Суд приговорил украинца к 9 годам колонии за перевод денег боевикам «Азова»
Живя в Крыму, украинец переводил деньги на обмундирование для нацбатальона «Азов»*. За это Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к девяти годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба ФСБ России.
Мужчину 1989 года рождения с гражданством Украины задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Со своего счета в украинском банке он переводил деньги «Азову»* на закупку обмундирования и экипировки. После задержания силовики нашли в его телефоне мобильное приложение кредитной организации.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 205.1 УК России («Финансирование терроризма»). Подозреваемый признал вину и помогал в расследовании. Суд наказал его девятью годами колонии строгого режима, из которых первые два преступник проведет в тюрьме.
Ранее задержанного в Подмосковье мужчину приговорили к 19 годам колонии строгого режима. По заданию украинских спецслужб он пытался поджечь технику на аэродроме.
* Запрещенная в России террористическая организация.