Уральского бизнесмена Боброва отправили под стражу за мошенничество

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу бизнесмена, бенефициара холдинга «Корпорация СТС» Алексея Боброва до 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Такую же меру приняли и против его предполагаемой соучастницы в деле о мошенничестве Татьяны Черных.

Ранее Генпрокуратура подала в суд иск об изъятии в доход государства активов холдинга, принадлежащего Боброву и его бизнес-партнеру Артему Бикову. По данным надзорного ведомства, бизнесмены, благодаря связи с Анатолием Чубайсом, дешево скупили энергоактивы в различных регионах на Урале и вынудили регионы заключать кабальные договоры. При этом деньги они инвестируют в недружественные страны.

Боброва задержали в Москве. Позднее Telegram-канал Shot нашел у него квартиру в Москве, таунхаус в Лондоне и виллу в Италии.