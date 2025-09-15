Краснов потребовал изъять бизнес уехавшего в Австрию экс-советника Чубайса

Генпрокуратура подала в суд иск об изъятии в доход государства активов «Корпорации СТС», один из совладельцев которой — бывший советник Анатолия Чубайса бизнесмен Артем Биков. Об этом сообщил РБК .

По данным надзорного ведомства, Биков и его бизнес-партнер Алексей Бобров, ныне живущие в Австрии, в начале 2000-х благодаря связям с Чубайсом приватизировали имущество екатеринбургской компании «Облкоммунэнерго», а затем скупили активы и в других регионах, монополизировав рынок энергоснабжения на Урале.

При этом бизнесменам помогали и чиновники из администрации Свердловской области, в том числе бывший замгубернатора Олег Чемезов и экс-министры Алексей Пьянков и Николай Смирнов. Они заключали кабальные договоры на коммунальные услуги, а взамен получали имущество и услуги.

При этом доходы Биков и Бобров выводят на зарубежные счета, инвестируя в недружественные страны.

Ранее Генпрокуратура заподозрила владельца оператора мобильной связи в Тамбовской области и его жену в поддержке ВСУ и обратились в суд, чтобы обратить их активы в доход государства.