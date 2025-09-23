У задержанного бизнесмена Боброва нашли недвижимость в Англии и Италии

Shot: у уральского бизнесмена Боброва нашли таунхаус в Лондоне и виллу в Италии

У задержанного екатеринбургского бизнесмена Алексея Боброва есть роскошная квартира в Москве, таунхаус в Лондоне и вилла в Италии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Площадь квартиры, находящейся на Цветном бульваре, — 412 квадратных метров, предприниматель купил ее в 2012 году. На рынке такое жилье оценивается примерно в миллиард рублей.

В 2020 году Бобров приобрел таунхаус на Олд-Квин-стрит площадью более 600 «квадратов». Однако большую часть времени его семья проводила на берегу озера Лаго-Маджоре в особняке начала XX века. Кроме того, бизнесмен сообщал, что у него есть австрийский паспорт.

Боброва задержали в Москве и доставили в Екатеринбург. Ранее генпрокурор Игорь Краснов обратился в суд с иском об изъятии активов Боброва и его бизнес-партнера Артема Бикова в доход государства.