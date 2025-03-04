«Уральский Раскольников» сознался еще в двух убийствах

Серийный убийца Денис Писчиков, широко известный как «уральский Раскольников», сознался в расправе над еще двумя людьми. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, новые эпизоды в деле 42-летнего мужчины вскрылись во время допроса, который состоялся несколько дней назад.

Преступник рассказал правоохранителям, что в 2002 году убил пенсионеров из города Александров во Владимирской области. Писчиков через окно проник в дом семейной пары и до смерти забил их топором и ножом. Количество жертв «уральского Раскольникова» возросло до 16.

Серийный убийца совершал преступления в начале 2000-х годов. По его словам, он решил убивать и грабить пожилых людей из-за желания самоутвердиться. Писчиков забивал их топором, ножом и поленом. Следователи установили его причастность к 14 убийствам, восемь из которых он совершил во Владимирской области. Еще шесть пенсионеров погибли от его рук в Подмосковье.

Поймали Писчикова в 2003 году в Орехово-Зуевском округе Московской области. На тот момент мужчина уже числился в розыске, и одна из местных пенсионерок распознала его по фотороботу и рассказала полицейским о его местоположении. Убийцу приговорили к пожизненному заключению. Наказание он отбывает в ИК-2 «Белый лебедь» в Соликамске.

Ранее стало известно, что «Зюзинская маньячка» Мария Петрова, которая нападала с ножом на мужчин, попыталась сбежать из психиатрической клиники, в которой уже 20 лет проходит лечение. Правоохранители поймали ее и отправили на самый строгий режим с пометкой «социально опасна».