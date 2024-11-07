«Зюзинская маньячка» попыталась сбежать из психиатрической больницы

«Зюзинская маньячка» Мария Петрова попыталась сбежать из психиатрической клиники, в которой уже 20 лет проходит лечение, однако ее поймали и отправили на самый строгий режим с пометкой «социально опасна». Подробно историю жизни серийной убийцы рассказал Telegram-канал Shot .

В начале 2000-х Петрова наводила ужас на жителей юго-запада Москвы. Вечерами она ярко красилась, надевала платье и выходила на пробежку с ножом, а потом нападала на мужчин. Двое изрезанных маньячкой скончались. Поймать ее долго не удавалось: из-за макияжа ее реальный облик сильно отличался от фоторобота.

Однако сотрудники Московского уголовного розыска смогли выйти на след убийцы и задержать ее. На допросе Петрова рассказала, что когда-то ее жестоко изнасиловали и после этого ее стало раздражать мужское внимание.

Суд признал Петрову виновной и направил на принудительное лечение. Более 20 лет маньячка вела себя примерно, даже организовывала спортивные мероприятия для психбольных, чтобы выйти на свободу и отомстить отправившему ее в больницу милиционеру. Однако в сентябре ее вторая личность проявилась, она снова стала агрессивной, нападала на врачей и санитаров и попыталась сбежать из клиники.

Ранее стало известно, что в колонии в Соликамске от рака умер серийный убийца из Ростовской области Роман Бурцев, получивший прозвище «каменский Чикатило».