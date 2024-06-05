Употреблявшего наркотики рядового осудят за расправу над сослуживцем в зоне СВО

В Ростове-на-Дону осудят рядового за расстрел двух сослуживцев на СВО за упреки

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение дела против рядового Александра Ткаченко, который расправился с сослуживцами, назвавшими его трусом. Об этом сообщила «Газета.ru» .

Военнослужащему вменили несколько статей — незаконный оборот наркотических веществ, самовольное оставление места службы и покушение.

По версии следствия, мужчина проходил службу по контракту в Волгограде, а с 1 июля по 2 августа 2023 года находился на лечении, после которого не вернулся в расположение части.

В конце августа военная полиция задержала Ткаченко с дозой наркотического вещества и отправила в комендатуру, а затем — в часть, откуда военнослужащий также сбежал.

К 8 октября подозреваемый самостоятельно прибыл к месту службы части, которую перевели в Херсонскую область, однако не доложил о своем появлении и праздно проводил время с двумя сослуживцами. В какой-то момент они упрекнули его в трусости.

Ткаченко позвал мужчин «на разговор» и расстрелял из автомата АК-12. Один из военных погиб на месте, а другой получил серьезное ранение голени. Стрелок убежал, но уже на следующий день его поймали.

Ранее военный суд оправдал обвиняемых в разбоях участников ЧВК «Енот».