Обвиняемых в разбоях участников ЧВК «Енот» признали невиновными

Московский гарнизонный военный суд признал невиновными пятерых участников межрегиональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества» (известной как ЧВК «Енот»), которых обвиняли в разбоях и кражах. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Суд признал право военных на реабилитацию и компенсацию вреда. Бывшего сотрудника ФСБ Александра Мрищука и четырех других фигурантов дела освободили.

По версии обвинения, подсудимые под видом патриотической организации создали преступное сообщество и нападали на склады и бизнесменов, которых правоохранительные органы подозревали в махинациях с поставками зарубежных товаров.

Следствие предполагало, что пять участников ЧВК «Енот» представлялись понятыми или помощниками оперативников и изымали ценности под видом оперативно-следственных действий.

«Коммерсант» заявлял, что бойцам ЧВК грозит от 12 до 17 лет колонии строго режима. Защита настаивала, что жертвы нападений оклеветали фигурантов дела, чтобы избежать ответственности.