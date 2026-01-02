Умершему дропперу разрешили не возвращать Долиной 15 млн рублей

Йошкар-Олинский городской суд не стал взыскивать 15 миллионов рублей с задействованного в схеме с обманом певицы Ларисы Долиной дроппера Александра К. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Подозреваемый скончался еще до начала судебного разбирательства, после чего суд прекратил производство по его гражданскому делу.

Следствие установило, что 21 июня 2024 года дроппер получил пять миллионов рублей от Долиной, а затем еще 10 миллионов — 27 июня. Прокуратура усмотрела в этом признаки необоснованного обогащения и требовала взыскать средства, но мужчина скончался.

При этом суд Йошкар-Олы обязал выплатить Долиной 48,9 миллиона рублей девятерым другим дропперам, проходящим по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью певицы. Организаторы преступной схемы действовали с Украины.

Ранее стало известно, что мошенники использовали 10 счетов разных банков при хищении около 180 миллионов рублей у артистки.