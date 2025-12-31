Суд обязал дропперов из дела Долиной выплатить 49 миллионов рублей

Суд Йошкар-Олы обязал девятерых дропперов выплатить 49 миллионов рублей певице Ларисе Долиной в качестве компенсации за неосновательное обогащение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение инстанции.

«Требования о взыскании неосновательного обогащения подлежат удовлетворению в пользу Ларисы Долиной», — гласит вердикт суда.

Все фигурировавшие в деле дропперы проживают в Йошкар-Оле. При этом главные организаторы схемы действовали с территории Украины.

Долина в апреле по указанию мошенников перевела каждому из дропперов по несколько миллионов рублей. В ряде случаев они открывали банковские счета за день до поступления средств.

Ранее стало известно, что при хищении около 180 миллионов рублей у народной артистки неустановленные мошенники использовали 10 счетов разных банков. В одном случае держатель счета умер к началу уголовного расследования.