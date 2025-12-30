Мошенники использовали 10 разных счетов в банках в «схеме Долиной»

Аферисты задействовали 10 счетов из различных банков при хищении около 180 миллионов рублей у певицы Ларисы Долиной. Об этом говорится в материалах уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС .

«Неустановленными лицами использовались расчетные счета в количестве 10 штук», — указано в документе.

Выяснилось, что один из банковских счетов был открыт на некоего Александра Келдыбаева, получившего в июне 2024 года два денежных перевода от артистки на суммы в пять и 10 миллионов рублей. В назначении платежей было указано, что это оплата услуг. Правоохранители установили, что Келдыбаев умер к моменту начала разбирательства.

Ранее доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский сообщил, что студенты юридических вузов будут изучать дело Долиной, чтобы научиться грамотно заключать сделки в сфере недвижимости, исключая возможные риски.