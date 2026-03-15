Умерла еще одна пострадавшая при теракте в «Крокусе»

Количество жертв теракта в «Крокусе» стало больше на одного человека — после длительного лечения умерла пострадавшая Наталья Скисова. Об этом ТАСС сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар.

«Вчера скончалась еще одна потерпевшая по делу о теракте — Наталья Скисова. Последствия причинения вреда», — сказала правозащитница.

По ее словам, женщине было 42 года. Во время теракта она получила тяжелые травмы.

Ранее стало известно, что теракт в «Крокусе» спланировали и совершили в интересах Украины. Жертвами стали больше 149 человек.

Исполнителей преступления приговорили к пожизненному заключению. Приговоры обвиняемым вынес Второй Западный окружной военный суд.