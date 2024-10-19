Умер главарь челябинской ОПГ «Турбазовские»

Главарь банды Турбазовские» из Миасса Сергей Чащин умер в ночь на 19 октября. Об этом сообщил сайт 74.ru .

Причину смерти лидера организованной преступной группировки пока не установили. Он умер у себя дома, ему был 51 год. Источник рассказал, что у осужденного была мягкая форма содержания: он мог ходить по территории без конвоя и иногда уезжать домой.

Чащина в 2014 году приговорили к 13 годам колонии строгого режима за организацию двух убийств, покушение, бандитизм и участие в преступном сообществе. В 2023 году суд заменил неотбытый срок в тюрьме на исправительные работы.

Ранее в Москве задержали семерых участников ОПГ, орудовавшей с 1998 по 2006 годы. Их обвинили в совершении пяти убийств и одном покушении общественно опасным способом. Во время обысков правоохранители нашли у задержанных огнестрельное оружие, боеприпасы и гранату. Суд отправил пятерых задержанных под стражу.