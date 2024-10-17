Семерых участников ОПГ из 90-х задержали в Москве

Росгвардия: в столице задержали семерых членов орудовавшей в конце 90-х ОПГ

В Москве арестовали семерых участников организованной преступной группировки, действовавшей в конце 1990-х годов. Их подозревают в совершении пяти убийств, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«При участии спецназа Росгвардии задержаны члены ОПГ, орудовавшей в конце 90-х в Москве», — отметили в пресс-службе.

В период с ноября 1998 года по апрель 2006 года преступная группа совершила ряд преступлений, используя огнестрельное оружие. В ходе обысков по местам проживания задержанных правоохранители нашли огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и гранату.

В настоящее время задержанным предъявлено обвинение в пяти убийствах и одном покушении.

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